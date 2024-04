Bom dia!

- As Jornadas Técnicas ‘Segurança e Sustentabilidade - Turismo de Aventura’, no Colégio dos Jesuítas, arrancam às 9h00.

- Entre as 9h00 e as 18h00, na Praça João Abel de Freitas, Santa Cruz, visite a exposição de meios de proteção civil, organizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

- Pelas 10h00, na Praça do Município, as comemorações do Dia Mundial da Atividade Física e do Desporto.

- Às 11h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se aos Canhas, Ponta do Sol, para visitar a empresa Irmãos Leça de Freitas, Lda.

- O programa da 2.ª edição do VivaCidade é divulgado às 12h00, em conferência de imprensa, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.

- Às 18h00, no museu dos irmãos Franco, Funchal, a inauguração da exposição temporária ‘O Meu Quintal’, de Maria João Gouveia.

- O Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo acolhe, às 18h00, a cerimónia de abertura Torneio de Ginástica Rítmica.

- Na FNAC Funchal, Madeira Shopping, às 19h00, é apresentado o livro Aye, poemas escoceses de Carlos Oliveira Santos.

- A Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta-se, às 21h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias.