O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, sábado (9 de março), pelas 9h30m, na sessão de abertura do Encontro MIEE meetup, que terá lugar no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

Esta iniciativa da Microsoft pretende ser um momento de partilha, aprendizagem e celebração entre membros da comunidade de Educadores Inovadores Expert (MIEE).

Tendo a Região Autónoma da Madeira, recorda a tutela, sido selecionada pela Microsoft como Região Incubadora do programa Microsoft Showcase School pelo seu empenho na transformação da educação que inclui a visão de inovação no ensino, na aprendizagem e na avaliação, com o foco nas competências do século XXI, tais como pensamento computacional e crítico, criatividade e colaboração, a utilização de dados para apoiar a tomada de decisões, e a promoção de uma mentalidade de crescimento entre professores e alunos.