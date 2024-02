A Quinta Vigia, sede da presidência do Governo Regional, é, desde há uma semana, um dos epicentros do caso de investigação judicial, por alegada corrupção, que abalou o coração do poder político na Região.

Há oito dias, precisamente, que na Quinta Vigia se assiste a um ‘entra e sai’, não só de figuras gradas do PSD-M, nota para o presidente do conselho regional, Cunha e Silva, como elementos que compõem o executivo do presidente, agora demissionário, Miguel Albuquerque.

Esta tarde, segundo apurou o JM, Albuquerque esteve reunido com Jorge Carvalho, número dois, e também o elemento mais antigo do Governo, desde 2015.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, abandonou o local por volta das 15h40, onde o ambiente é de acalmia no exterior.

Recorde-se que o futuro político da Região, por esta altura, é ainda uma incógnita.

Além da presença da comunicação social junto aos portões da sede da presidência do Governo, há a ressaltar, a título de curiosidade, a chegada de um envelope chegado pelas mãos de um funcionário de uma das secretarias do Governo.

Trata-se apenas de uma curiosidade numa tarde em que se mantém tudo em cima da mesa. De recordar que já foi anunciado, para o dia de amanhã, 1 de fevereiro, a realização do Conselho Regional do PSD-M.

Tudo isto, numa altura em que o líder do CDS-M quer a demissão imediata de Albuquerque e a líder do PAN-M pediu a substituição de Albuquerque ou a indigitação de outro nome. Aliás, a deputada eleita pelo PAN-Madeira e que é parceira na coligação que suporta o governo PSD/CDS, esteve esta manhã reunida com o representante da República Para a Região, Ireneu Barreto. Não se sabe, todavia, o motivo da audiência que a própria solicitou.