O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, que esteve, esta manhã, na escola da APEL, no Encontro Regional SEGURANET, defendeu as boas práticas no uso da internet. “As más práticas são facilmente disseminadas”, alertou Jorge Carvalho. O governante, que sublinhou o facto de estarmos a viver num mundo digital, referiu ainda que é preciso preparar as nossas crianças e jovens para terem as melhores ferramentas para viverem neste mundo.

”É o nosso mundo e será o deles sem vida alguma”, apontou o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, que referiu, no VII Encontro Regional SEGURANET, que a dimensão digital nas escolas madeirenses já é de tal ordem que é preciso abordar este assunto. Mas adiantou que não se pode negar aquilo que é a realidade atual: a evolução do digital. Lembrou a circunstância de o Governo ter tudo feito para disponibilizar as ferramentas para os professores estarem preparados para os novos desafios, não bloqueando a escola ao que é a realidade social. Por fim, o secretário regional da Educação defendeu que o Governo vai continuar a facilitar os melhores meios para um desempenho competente.