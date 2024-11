Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, relevou, esta manhã, na abertura do evento Agrifood Entrepreneurs Days, que decorerrá até amanhã, no Hotel VidaMar Madeira, a necessidade e importância de evolução no que respeita à eficiência produtiva.

Para o governante, esta iniciativa é, aliás, uma “boa oportunidade” para cruzar conhecimentos, despertar curiosidades e trazer novidades, através de um acompanhamento sério e profissional, capaz de abrir caminho para “que se faça mais com menos recursos ou que se faça mais com os recursos atuais”.

O titular da pasta da Economia lembrou ainda um “pequeno gesto”, ocorrido em 2016, que fez uma “grande diferença numa economia muito pequena, como é a do Porto Santo”. Nessa altura, havia 15 agricultores cuja “boa parte” da produção agrícola acabava no lixo devido à incapacidade de escoamento, até que o Governo Regional decidiu convocar uma reunião com os responsáveis da hotelaria local e os agricultores locais, de modo a encontrar soluções para o problema.

“A verdade é que, deste simples exercício, saiu uma eficiência incrível: toda a produção agrícola do Porto Santo foi escoada no Porto Santo em 2016”, evidenciou, considerando que são gestos como estes que podem ser implementados e explorados também com recurso à tecnologia, à inovação e ao conhecimento.

A finalizar, Jesus mencionou ainda o processo de certificação do Destino Madeira em termos de sustentabilidade, frisando que esta meta depende de um esforço coletivo. “Isso significa que nas nossas unidades empresariais, todas contribuem e de todas dependem essa caminhada para a sustentabilidade”, rematou.

Refira-se que a Startup Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, é a parceira local do evento que é impulsionado e apoiado pelo EIT Food, organismo do European Institute of Innovation & Technology e a maior comunidade de inovação alimentar do mundo que procura criar ligações ao longo todo o sistema alimentar.

O Agrifood Entrepreneurs Days pretende assim ser uma oportunidade para estabelecer e fortalecer relações entre a comunidade local e potenciar a inovação nas áreas de TechFood e AgriTech. Esta sessão é direcionada a empreendedores, startups, projetos, investigadores, entidades e empresários, no setor agroalimentar.