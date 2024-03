A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA) da Direção Regional de Educação, promove a 2.ª Edição do Jardim em Festa com o espetáculo intitulado Um despertar colorido, com o intuito de receber a Primavera, no próximo dia 21 de março, às 11h00, no auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Todas as crianças estão convidadas a assistir este espetáculo protagonizado pela Equipa de Animação da DSEA e que conta com a participação de vários grupos de crianças do ensino pré-escolar, num total de 131 ‘pequenos artistas’ em palco, oriundos de vários estabelecimentos de educação da Madeira.

Além da temática das cores, serão abordados e desmistificados temas relacionados com a natureza, bem como a importância da sustentabilidade e do meio ambiente.