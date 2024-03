Alberto João Jardim mantém-se atento à atualidade política e, hoje, na rede X, abordou as eleições de 10 de março e a manifestação a favor do teleférico no Curral das Freiras, que ocorreu este fim de semana na freguesia.

Sobre as eleições legislativas nacionais, onde está em causa não só o próximo Governo da República, como os seis lugares na Assembleia da República do círculo da Região Autónoma da Madeira, Alberto João Jardim pediu “atenção” ao povo madeirense.

”Domingo, agora, a votação é sobre o colonialismo do poder de Lisboa ante o qual, agachar, é comprometer a autonomia política e o futuro de que necessitamos”, comentou.

Para Jardim, “nas eleições que breve se seguirão, trataremos a questão interna da Madeira”.

Já no que diz respeito à manifestação a favor do teleférico, na qual o porta-voz da iniciativa disse que o projeto que ficou suspenso pela queda do Governo Regional vai permitir “ter um investimento como nunca se viu nesta freguesia”, porquanto “há 30 anos que ninguém quer saber disto [Curral das Freiras] para nada e nós estamos aqui todos os dias a picar pedra”, Jardim também respondeu.

“Deve ser um daqueles bons empresários típicos, dos que exigem “subsídios do Governo”, quem diz a mentira seguinte: ‘há 30 anos ninguém quer saber para nada” do Curral das Freiras !...”, referiu o antigo chefe do governo.