O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, defendeu hoje que seja apresentada uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, pelo tempo de detenção de Pedro Calado, ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, e dos empresários Avelino Farinha e Custódio Correia, que ainda não conheceram nenhuma medida de coação.

Detidos há mais de duas semanas em Lisboa, é tempo de os advogados dos arguidos “apresentarem uma queixa contra o Estado Português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos”, mencionou Alberto João Jardim, em declarações à RTP-Madeira.

Jardim salienta que Portugal é dos estados europeus “mais condenados” pelo referido tribunal por “violação de direitos fundamentais” e aponta que, “durante muitos anos, na Assembleia da República, pelo menos o PSD quis fazer uma reforma profunda do sistema judiciário”, mas “os partidos da pseudoesquerda opuseram-se sempre a uma alteração do sistema judiciário, e agora temos estes abusos”.

Por outro lado, e abordando a crise política instalada na Madeira, o ex-presidente do executivo madeirense diz que João Cunha e Silva, presidente da Mesa do Congresso do PSD/M, já devia ter convocado um congresso extraordinário do partido, “até porque isto está a dar a má impressão aos atuais agentes do PSD”.

“Dá a impressão que estão a aguentar uma situação para que se houver eleições antecipadas, ainda ser esta Comissão Política a indicar ou a auto-indicar os candidatos outra vez”, o que seria então “um desastre total para o PSD”, na avaliação de Jardim.