O antigo presidente do Governo Regional e do PSD/M disse, hoje, na rede X, que a disputa interna no partido “é para se tentar resolver depois de domingo” e apelou ao voto na coligação PSD-CDS Madeira Primeiro nas legislativas nacionais de 10 de março.

“Domingo, o que está em jogo nas eleições é o futuro de mais autonomia, cuja luta não pode esmorecer”, referiu Alberto João Jardim, recentrando que “o que se passa no PSD/Madeira é para se tentar resolver depois de domingo”, pois, agora, é “votar na coligação PSD/CDS”.

Numa outra publicação na mesma rede social, Alberto João Jardim revelou também o que pensa sobre o ex-primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho.

“Porque detesto Passos Coelho, estou à-vontade para lembrar que Sócrates (PS), antes do seu Governo sair, por imposição estrangeira, assinou, aceitando, todo o programa que o PSD mais uma vez teve de cumprir para resolver outra falência socialista”, declarou.

Por fim, voltou à carga contra os socialistas, sublinhando que os “últimos anos provam o estado social ser marca da social-democracia, enquanto o PS (Partido de Lisboa) defende e pratica o estado assistencialista, domínio do Estado através da subsidiodependência e do roubo fiscal de quem trabalha (agora moda também na Madeira)”.