Alberto João Jardim considera que a condição de arguido de um político não deveria provocar a sua automática demissão. Disse-o hoje, através da sua conta na rede social X, manifestando a sua discordância com o impacto da operação judicial em curso na estrutura governativa regional.

O antigo presidente do Governo acredita que o momento atual indica que o “futuro decisivo para o Povo Madeirense é, cada vez mais, mais autonomia” e pede para que a população não se deixe “perturbar com operações policiais tornadas mediáticas, feitas por quem não julga”.

Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido, apresentou ontem a sua renúncia do executivo madeirense. Opção que não deveria ter sido sequer equacionada na lógica do seu antecessor. “A situação de arguido, só por si, não deve levar à demissão política, pois permitiria ao Poder Judicial subverter o sistema democrático de eleição do Poder Político, tal como este não pode subverter aquele”, argumenta.

Alberto João Jardim constata ainda que os tempos vindouros devem também trazer mudanças no seio do partido social-democrata, sugerindo união e o fim do modelo adotado após a sua saída. “Agora, a questão de fundo para o PSD/Madeira é, face à sucessão de eleições que aí vêm, Regionais incluídas, não poder continuar a se autoisolar no movimento ‘Renovação’ de 2012 que, desde as Autárquicas de 2013, trouxe o Partido até aqui. E nunca abandonando os atuais visados“, sublinhou, pedindo união.

O ex-governante lembra igualmente que “no momento, a questão já não é só de haver, ou não, maioria parlamentar regional”, enaltecendo o facto de o “novo Governo Regional” estar obrigado a cumprir pressupostos para a “apresentação do novo Orçamento Regional”.