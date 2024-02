O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta quarta-feira, 31 de janeiro, céu com períodos de muita nebulosidade. Aguaceiros, que podem ser localmente intensos e acompanhados de trovoadas. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) a predominar de sueste.

Temperatura máxima de 23º e mínima de 16ºC.

Quanto ao estado do mar, para a costa norte ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros e para a costa sul ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC.