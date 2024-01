No interior da Quinta Vigia está Jaime Filipe Ramos, líder da bancada parlamentar do PSD-M, reunido com Miguel Albuquerque, conforme apurado no exterior, onde estão vários órgãos de comunicação social.

Recorde-se que Jaime Filipe Ramos teve um papel crucial no primeiro acordo da coligação PSD/CDS e, o ano passado, na coligação que abriu as portas ao PAN através de acordo de incidência parlamentar.

A expetativa, neste momento, é que Miguel Albuquerque fale muito em breve aos jornalistas num cenário em que, recorde-se, o PAN, que segura o Governo Regional, já pediu a demissão de Albuquerque ou a indigitação de outra pessoa para assegurar a liderança, sob pena de romper o acordo de incidência parlamentar.