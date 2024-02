Pelo quarto ano consecutivo, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) organiza a conferência internacional Think+, este ano subordinada ao tema ‘Think+ 2024 International Conference on Creativity, Global Inclusion and Smart Destinations’.

O evento decorre a 7 e 8 de março de 2024 e, à semelhança das edições transatas, terá lugar nas instalações do ISAL, sendo simultaneamente transmitido a partir da plataforma Zoom.

Esta é a 4ª edição da conferência Think+, organizada pelo ISAL e pelo Instituto Ibero-Americano de Compliance (Brasil), com a parceria do grupo editorial Ponte Editora, a Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi e o Centro de Formação Albifor. Esta edição conta, ainda, com o patrocínio do Meliá Madeira Mare Resort Hotel & Spa e da Penha d’Águia.

O programa desta edição contempla painéis temáticos, sessões paralelas e uma mesa-redonda com investigadores, professores universitários e empresários.

A sessão de abertura será presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, pela vice-diretora geral do ISAL, Sancha de Campanella, e por um dos membros da Comissão de Organização do evento, Luiz Pinto Machado.

O primeiro painel da conferência debruça-se sobre a economia criativa e os destinos inteligentes, com intervenções de Magnus Emmendoerfer (coordenador Geral da Rede Global da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas), Brian Garrod (professor na Universidade de Swansea, País de Gales, Reino Unido) e Eduardo Parra-López (professor na Universidade de La Laguna, ilha de Tenerife, Espanha). A moderação do painel está a cargo de Luiz Pinto Machado, ‘chair’ do evento e docente no ISAL.

Segue-se um painel dedicado à economia digital, com a preleção de Fabrizio Bon Vecchio (presidente do Instituto Ibero-americano de ‘Compliance’), Luana Romero (secretária para a América e a Europa no Instituto Ibero-Americano de Compliance) e José Manuel Vicente (professor na Universidade Lusófona – Centro Universitário de Lisboa), sob a moderação de Rogério Barros, membro da Comissão de Organização e docente no ISAL.

No segundo dia, 8 de março, um painel de especialistas debate a temática da ‘Saúde, Inclusão e Desenvolvimento Sustentável do Turismo’, sob a moderação de Sancha de Campanella. O painel conta com a intervenção de Tânia Lourenço (coordenadora do Gabinete de Investigação e Desenvolvimento Cluny), Cláudio Monteiro (presidente da Associação para as Novas Tecnologias Aplicadas à Conservação e Arqueologia - CAA Portugal), Sandra Rebelo (IGOT/Universidade de Lisboa) e Mara Franco (presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira).

Por fim, uma mesa-redonda reúne alguns dos nomes mais conceituados do tecido empresarial regional para debater ‘Recursos Humanos e Novas Tecnologias’: Roberto Santa Clara (Savoy Signature), João Sanchez (Meliá), Chef Octávio Freitas (Socalco Nature Calheta), Dénio Fernandes (Grupo Penha d’Águia) e Gonçalo Hall (NomadX). A moderação está a cargo de Élvio Camacho, docente no ISAL.

Para os interessados em participar na conferência, a organização revela que ainda é possível submeter artigos científicos, resumos ou resumos alargados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola para o email think@isal.pt, de acordo com as normas disponíveis na página do evento: https://isalthink.wordpress.com/.