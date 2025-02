O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) acolhe esta semana um grupo de estudantes e professores da Comenius University Bratislava, na Eslováquia, e da University of Gdansk, na Polónia, no âmbito do programa intensivo misto ‘GENESIS: Global Entrepreneurs Network and Education for Strategy, and Innovative Solutions’.

Em comunicado, o ISAL recorda que, em parceria com estas duas universidades europeias, desenvolveu já um curso para capacitar os estudantes de Ensino Superior para o empreendedorismo, orientando-os no processo de desenvolvimento das suas próprias ideias de negócio.

O curso, ao abrigo do projeto Erasmus+, conta com quinze estudantes de ensino superior das instituições parceiras que, após terem concluído a componente de ensino virtual, são acolhidos na Ilha da Madeira para a componente de ensino presencial.

O programa da semana conta com sessões de ensino, apresentações temáticas, sessões de networking, atividades culturais, um crash course de língua portuguesa, visitas de estudo, a apresentação final das ideias de negócios dos estudantes e, por fim, a entrega de certificados.

A sessão inaugural decorre esta segunda-feira e conta com a presença da Vice-Diretora Geral do ISAL, Sancha de Campanella, e dos representantes das universidades parceiras, Renata Orlowska (University of Gdansk) e Olšavský František (Comenius University Bratislava).