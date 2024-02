Isabel Barros, administradora executiva da SONAE, ao abordar a sustentabilidade e criação de valor: o futuro hoje, defendeu que é preciso tornar as cadeias mais sustentáveis e mais resilientes.

Isabel Barros considera que as múltiplas crises e eventos dos últimos anos, desafiam-nos a repensar o que significa criar valor.

Preparar as organizações para viverem com resiliência é prioritário, segundo a administradora executiva da SONAE, primeira oradora da segunda parte dos trabalhos deste segundo dia do Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo.

Isabel Barros adiantou que as alterações climáticas vão afetar o retalho e a hotelaria, entre outros muitos setores. A oradora defende, por isso, que criar sustentabilidade nas empresas é pensar em todos os riscos, é pensar em sistemas que mitiguem os mesmos riscos.

Neste segundo dia de trabalhos do 34.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, Isabel Barros refere que é preciso olhar para a regulação como algo importante. Admite que a mesma não está a ser eficaz. No entender de Isabel Barros, é preciso apoiar os agricultores e as associações têm papel fundamental.