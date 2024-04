Aconteceu hoje, no Palácio de São Lourenço, uma audiência de apresentação de cumprimentos, que juntou o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto e o Embaixador da República de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro.

Este último, note-se, acompanhado pela cônsul honorária de Cabo Verde na Madeira, Susana Gramilho.

“No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como as relações entre os dois arquipélagos e a importância da comunidade cabo-verdiana na economia regional, e, em particular, as perspetivas da indústria turística em ambos os destinos da Macaronésia”, é informado por parte do gabinete de comunicação do Palácio de São Lourenço.

“O Representante da República teve também ocasião de elucidar o Embaixador sobre o enquadramento constitucional da Autonomias Regionais e de apresentar a sua visão sobre a atual situação sociopolítica da Região. A terminar a audiência, o Representante da República agradeceu o esforço do Embaixador para, através de iniciativas de cooperação comercial e cultural, continuar a estreitar as históricas e profundas relações que unem há muitos anos Cabo Verde e a Região Autónoma da Madeira”, é complementado.