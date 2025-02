O representante da República para a Madeira expressou, esta manhã, a necessidade de se proceder, na lei, à “clarificação das competências das Regiões Autónomas sobre a gestão do domínio público marítimo”. Isto “sem colocar em causa a integridade e a soberania do Estado, mas também sem ceder a tentações de centralismo”.

“Permito-me, por isso, apelar para que, com respeito pela Constituição, se disciplinem as competências das Regiões Autónomas em matéria de gestão das zonas marítimas, apontando no sentido de uma gestão conjunta e partilhada”.

Ireneu Barreto discursava na cerimónia de entrega de Comando da ZMM e tomada de posse dos cargos de comandante e chefe dos órgãos regionais e locais da Direção-geral da Autoridade Marítima e da Polícia Marítima, tendo reconhecido e agradecido a quem concluiu e a quem começa a “importante e complexa tarefa de comandar nos próximos anos a Zona Marítima da Madeira”.

O representante lembrou as declarações do presidente da Assembleia da República, em visita recente à Região Autónoma dos Açores, que disse que “neste assunto do mar, como tantos outros, é preciso que os agentes políticos dialoguem e encontrem soluções ao nível nacional e regional, envolvendo parceiros da sociedade civil, agentes económicos e naturalmente, também, as nossas Forças Armadas”. Sobre a necessidade de clarificar as competências regionais em matéria do domínio do mar, o representante da República para a Madeira lembrou “o empenho, conjugado com o de tantas outras entidades, públicas e da sociedade civil, que permitiu criar as condições para a instituição da Reserva Natural das Ilhas Selvagens, hoje a maior Área Marinha Protegida do Atlântico Norte, com proteção integral, numa iniciativa que tanto honra a Região e o nosso País, e que permite a salvaguarda das suas águas pristinas para as gerações futuras”.

“Reserva Natural que constitui uma importante evolução científica e civilizacional, e que não deve ser posta em causa por quaisquer motivações economicistas ou políticas de curto prazo”, alertou. Por outro lado, na sua alocução, Ireneu Barreto destacou o “lugar particular e na história” da Madeira que as Forças de Segurança têm na Região, pela sua natureza insular, ultraperiférica e arquipelágica. Ireneu Barreto prestou um reconhecimento a quem concluiu e a quem começa a “importante e complexa tarefa de comandar nos próximos anos a Zona Marítima da Madeira”.