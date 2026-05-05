IPMA prevê chuva persistente na Madeira com aviso laranja

A Madeira encontra-se sob a influência de uma massa de ar quente e húmido, transportada pela circulação de uma depressão localizada a oeste do arquipélago, que já afetou a região ao longo do dia de ontem, sobretudo a partir da tarde.
Segundo Ricardo Tavares, delegado do IPMA na Madeira, em declarações à rádio JM/FM 88.8, esta situação provocou a formação de nuvens baixas, redução da visibilidade e ocorrência de precipitação fraca, condições que se deverão manter durante a manhã e início da tarde de hoje.
Ainda assim, o período mais crítico deverá ocorrer durante o dia de terça-feira, o qual foi emitido um aviso laranja devido à previsão de maiores quantidades de precipitação acumulada. Ao longo do restante dia, mantêm-se condições para ocorrência de aguaceiros localmente intensos e persistentes.
Relativamente à operação aeroportuária na zona de Santa Cruz, onde se localiza o Aeroporto da Madeira, Ricardo Tavares admite possíveis constrangimentos nos próximos dias. A combinação de precipitação intensa, nuvens baixas e redução de visibilidade poderá afetar as operações hoje e amanhã, enquanto o aumento do vento, a partir de dia 8, poderá também causar perturbações pontuais.Notícia editada, às 12h34 (terça-feira).
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