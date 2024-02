Foi apresentado hoje, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o projeto ‘Aceleradoras de Comércio Digital’ com o objetivo de trazer inovação e promoção de competências digitais em toda a envolvente do comércio na Região.

A iniciar a apresentação, Nuno Gonçalves, vogal do conselho diretivo da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), começou por fazer um enquadramento dos apoios financeiros do PRR para a Região.

“A única certeza que temos é a incerteza”, começou por referir, entendendo, por isso, que os negócios têm de estar sempre em transformação.

Neste quadro, referiu que o “investimento na inovação é crítico”. Tendo em linha de conta que a intensidade tecnológica das exportações, que tem verificado um “crescimento anémico”, é “tendencialmente baixa”, o objetivo é acrescentar mais valor na produção e “isso só se consegue com mais inovação e tecnologia”, frisou.