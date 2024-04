A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, promove o Concurso de Montras “Funchal em Flor”, com a finalidade de promover e dinamizar o comércio local e estimular a atividade económica, através do incentivo à decoração de montras e/ou fachadas.

”Pretende-se, com esta iniciativa, eleger e premiar a melhor decoração e a montra mais sustentável, tendo como elemento comum a Primavera”, pode ler-se numa nota divulgada pela autarquia.

O concurso, alusivo à temática da Festa da Flor, é direcionado a todos os estabelecimentos comerciais localizados no Município do Funchal que tenham interesse em participar, podendo, para o efeito, submeter a sua candidatura até ao próximo dia 30 de abril de 2024.

A decoração irá permanecer visível ao público, no período compreendido entre os dias 02 e 24 de maio de 2024.

“A CMF convida todas as lojas comerciais do município a participar, sendo que as cinco montras melhor avaliadas, nos termos dos critérios definidos no Ponto 10 das Normas de Participação, serão premiadas”, adianta a autarquia. “Para além dos referidos prémios e em reconhecimento ao crescente movimento de consciência ambiental, será premiada a montra que melhor incorporar práticas sustentáveis. O prémio ‘Montra Sustentável’ visa incentivar os comerciantes a utilizarem materiais recicláveis, naturais, entre outros, destacando a importância da sustentabilidade no nosso dia-a-dia.”

O Município do Funchal premeia, assim, seis estabelecimentos, com a atribuição dos seguintes prémios: 1.000 euros para o primeiro prémio, 800 euros para o segundo, 600 euros para o terceiro, 400 euros para o quarto, 200 euros para o quinto e 500 euros para o prémio ‘Montra Sustentável’.

A adesão à iniciativa é gratuita, carecendo apenas de inscrição em: https://cmfonline.funchal.pt/concursos/funchal-em-flor