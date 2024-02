Ana Sousa, secretária regional de Inclusão e Juventude, considerou ontem que o contexto e a inovação digital deve “ser abordado com seriedade e compromisso, garantindo que as inovações tecnológicas promovam novas possibilidades, novas oportunidades para todos”.

A governante falava na sessão de abertura dos trabalhos do Conselho de Juventude da Madeira, um órgão consultivo do Governo Regional nas questões relativas às políticas de juventude, com o propósito de acautelar os direitos dos jovens na definição das políticas que lhes digam respeito.

“A Madeira, com sua rica história e cultura, sempre se destacou pela capacidade de adaptação, resiliência e pela busca incessante pelas soluções inovadoras. Nos tempos de hoje, mais do que nunca, somos desafiados a integrar a inteligência artificial em nossas vidas de maneira ética, responsável e inclusiva”, referiu Ana Sousa.

Lembrando que “a inteligência artificial e a BIG Data oferecem oportunidades únicas e sem precedentes na resolução de problemas complexos para um mundo mais justo e inclusivo”, a secretária com a tutela da Inclusão e da Juventude defendeu que a aposta na capacitação, na formação, na partilha de experiências e conhecimentos é o caminho a seguir para a transformação de ideias e para a concretização de sonhos.

“Acreditamos numa visão integrada e holística, com vista à criação de oportunidades que potenciem uma atuação sistémica e inclusiva dos nossos jovens, em todos os domínios da vida social. Contem com o apoio do Governo Regional, para elevar as competências e afirmar o potencial da Juventude da Madeira e do Porto Santo”, concluiu a governante, na sua intervenção de abertura dos trabalhos do Conselho de Juventude da Madeira.

O Conselho de Juventude da Madeira contou com as preleções de Eliano Marques, um executivo de Produto e Inteligência Artificial com experiência no estabelecimento de capacidades inovadoras em empresas de diversos setores e geografias por todo o mundo, e Dulce Pacheco, investigadora especializada na modelação de processos e mudança organizacional na ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.