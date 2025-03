Após o sucesso da campanha de 2023, que recolheu mais de 390 mil livros para instituições sociais, a Fnac, em parceria com a ENTRAJUDA, lança novamente a iniciativa de recolha de livros usados em 2025.

Até o Dia Mundial do Livro, 23 de abril, todas as lojas Fnac (exceto as localizadas em aeroportos) têm pontos de recolha para aceitar livros usados.

Os livros recolhidos serão triados pela ENTRAJUDA e aqueles em boas condições serão enviados para bibliotecas e organizações sociais. Já os livros que não podem ser reutilizados serão integrados na campanha “Papel por Alimentos” do Banco Alimentar.

Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac Portugal, destaca a importância da campanha.

“Numa altura em que celebramos a FNAC e os livros, esta campanha ganha um significado especial para nós. Em 2023 assistimos à generosidade dos portugueses, que aderiram em massa a esta causa, tornando-a na maior ação de recolha de livros usados de sempre em Portugal”, explica Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da FNAC Portugal. “A ideia de que um livro não precisa de ficar parado anos numa estante, mas pode continuar a ser vivido e revivido por diferentes pessoas, reforça o nosso compromisso com a cultura, a solidariedade e a sustentabilidade”, conclui.