A ‘+ Comércio Local’, iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal em parceria com a ACIF - Associação Comercial e Industrial, decorre entre os dias 01 de fevereiro e 31 de maio.

O objetivo é o de promover, fortalecer e estimular o comércio local do município.

“Por cada 20€ em compras realizadas nos estabelecimentos comerciais aderentes, será atribuído um cupão, com o limite máximo de 5 cupões, por compra. Os cupões preenchidos devem ser depositados na tômbola disponível no Balcão do Investidor, de forma a habilitar os consumidores aos prémios que resultarão dos 3 sorteios previstos.

Os sorteios ocorrerão nos dias 22 de março, 26 de abril e 31 de maio, no Balcão do Investidor, com a supervisão da Autoridade Regional das Atividades Económicas. Em cada sorteio, serão sorteados 20 cupões, no valor de 250 euros cada, totalizando o montante de 15.000€ em prémios. Os prémios atribuídos podem ser utilizados nas lojas aderentes à iniciativa, reforçando, assim, o consumo no comércio da cidade.

A inscrição pode ser feita em funchal.pt até ao próximo dia 21 de março de 2024”, informa o gabinete de comunicação da autarquia.