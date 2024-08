No âmbito do apoio ao combate aos incêndios na Madeira, o Exército, através do RG3, continua a fornecer transporte, alimentação e alojamento aos 76 operacionais da Força Operacional Conjunta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O tenente-coronel Hélder Parcelas, porta-voz do Exército, recorda que ontem a equipa da ANEPC foi reforçada com 15 operacionais dos Açores e hoje com mais 60 do continente, somando um total de 151 elementos que contam com o apoio do Exército.