O Imaculado Coração de Maria acolhe, pelo segundo ano consecutivo, a Feira da Mulher, evento agendado para o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, no Jardim de Santa Luzia.

Conforme informa uma nota enviada à redação, o programa, cuja organização esteve a cargo de Ana e Helena Teixeira, inclui várias iniciativas, que vão decorrer entre as 12 e as 22 horas, tendo como tema “Mulheres do Mundo”, numa homenagem a todas as mulheres.

A dança estará em foco neste evento intercultural, com distintas interpretações, a cargo de diferentes associações, bem como de Andrea Bohemia e Buket Oztekin, que vão dançar com fogo e leds, estas últimas já em horário nocturno.

Ao longo do dia haverá duas sessões de showcooking, uma a cargo da Associação “Da Ucrânia com Amor”, às 12h30, e outra da Associação Cultural e Recreativa dos Africanos na Madeira, às 20h00.O programa inclui também uma palestra sobre fibromialgia, a cargo de Iolanda Novita, e uma mesa-redonda subordinada ao tema “Mulheres no Mundo”, coordenada pela Associação Diáspora no Mundo.

Os interessados em saber mais sobre defesa pessoal ou sobre capoeira poderão participar numa das duas aulas abertas previstas, a primeira a cargo da Prof. Ti Ni e a segunda da Academia Madeira Boa Capoeira.

Já a música ao vivo será garantida pelas artistas Sandra D’ Oria e Sandra Rodriguez, a primeira com uma interpretação agendada para as 16h30 e a segunda às 21h30, no derradeiro momento desta Feira da Mulher.

Para além de todo este vasto programa, a Feira da Mulher contará com diversos stands, onde será possível realizar consultas gratuitas, para além de uma exposição etnográfica com diferentes trajes femininos.

O evento será oficialmente apresentado no dia 6, quarta-feira, às 17 horas, no Espaço Geração Imaculado, coincidindo com a inauguração de uma exposição subordinada ao tema “Mulheres do Mundo”, com trabalhos realizados por alunos da Escola Bartolomeu Perestrelo.