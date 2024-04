A Junta do Imaculado Coração de Maria, tendo em conta as suas preocupações ambientais na defesa de um ecossistema harmonioso, quer assumir-se cada vez mais como uma freguesia amiga dos animais e empenhada no seu bem-estar.

Esse foi o mote de uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira entre o presidente da freguesia, Pedro Araújo, e representantes da Associação Vamos Lá Madeira, a presidente Tierri Alveno e a voluntária Luísa Silveira.

A Associação Vamos Lá Madeira, entidade que tem se destacado na promoção do bem-estar animal, será um dos parceiros da Junta de Freguesia na prossecução deste seu desiderato em prol da causa animal.

Com esta parceria, a Junta pretende, por um lado, “dedicar especial cuidado às colónias de animais errantes existentes, mas também poder atender às dificuldades das famílias mais carenciadas no que respeita ao garante do bem-estar dos seus animais de estimação”, lê-se em comunicado de imprensa.

Deste modo, a Junta está também a trabalhar na prospecção de voluntários, através da sua Bolsa de Voluntariado, que, sob a coordenação da Associação Vamos Lá Madeira, possam contribuir em prol do desejado bem-estar dos animais.

Ainda neste contexto, quer sensibilizar para os seus direitos, consagrados na Declaração Universal dos Direitos dos Animais e no Estatuto Jurídico dos Animais, desenvolvendo ações que combatam o abandono e os maus-tratos.

A finalizar, Pedro Araújo manifestou abertura para estudar a possibilidade de serem criados, na freguesia, abrigos para gatos, em zonas devidamente sinalizadas, e sob a orientação da Associação e respetivos voluntários.