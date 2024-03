Com 33,53%, a coligação PSD/CDS venceu na freguesia do Imaculado Coração de Maria, ficando o PS em segundo, com 22,39%, e o Chega em 3.º, com 15,97%.

No total, esta freguesia do concelho do Funchal contou com 3 votos em branco e 10 nulos, num universo de 3.376 votantes.