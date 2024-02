A partir do dia 3 de fevereiro do ano passado, a DECO passou a estar representada no concelho do Funchal, mercê de um protocolo assinado com a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

É precisamente na sede da Junta que a DECO presta atendimento aos consumidores todas as quintas-feiras, das 9 às 13 horas, e sextas-feiras, das 14 às 17 horas.

Refira-se que nestes dias é possível obter informação sobre os direitos na área do consumo, a resolução de reclamações, apoio na gestão do orçamento, a renegociação de dívidas e aconselhamento sobre habitação e energia.

Recorde-se que o histórico protocolo que permitiu a criação da primeira delegação no Funchal foi assinado a 23 de janeiro, contando para o efeito com a presença do presidente da DECO, Luís Silveira Rodrigues.

Numa nota emitida esta segunda-feira, a DECO assume que “será sempre impossível elencar todo o nosso património de lutas e conquistas mas sem os cidadãos, sem as entidades parceiras, nada teria sido possível”.

“Os cidadãos não podem abrir mão dos direitos conquistados e, apesar dos desafios energéticos, das alterações climáticas, da crise financeira e da crescente globalização, devem continuar a reivindicar o seu cumprimento”, destaca a entidade na mesma nota.