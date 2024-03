O executivo da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria realizou, na tarde desta sexta-feira, uma visita ao posto dos CTT do Imaculado, para assinalar os dois anos de existência daquele serviço na freguesia.

Foi em março de 2022 que o Imaculado passou a contar com este serviço postal, instalado no Supermercado Regional, fruto de diligências do executivo presidido por Pedro Araújo junto dos CTT e da gerência do Super São Roque.

No decorrer das negociações, equacionou-se a possibilidade do posto funcionar na sede da Junta de Freguesia, mas a decisão final acabou por recair no Supermercado Regional, “devido à sua privilegiada localização”.

“A instalação de um posto de CTT na freguesia foi, de resto, um dos primeiros compromissos de campanha da candidatura do Funchal Sempre à Frente para o Imaculado a ser cumprido, num anúncio que ocorreu três meses após a tomada de posse”, conforme pode ler-se em comunicado de imprensa.

Nesta visita, o executivo presidido por Pedro Araújo esteve à conversa com o gerente do Supermercado Regional, bem como com a funcionária de serviço no referido posto dos CTT e com alguns dos clientes e moradores da freguesia.

Recorde-se que o referido posto, na Rua Cidade do Cabo, funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, e aos sábados, das 9h00 às 13h00.

Entre os diversos serviços disponíveis, e para além dos relacionados com correio e encomendas, merece particular destaque os que se referem à área financeira e de pagamentos, onde se inclui o pagamento das reformas aos pensionistas da freguesia.

Após a visita, o presidente recordou que “a instalação deste posto dos CTT na freguesia foi o primeiro de um conjunto de serviços de proximidade que têm vindo a ser lançados na freguesia, em prol dos moradores”.

Refira-se que a Junta “conta igualmente com serviços de proximidade na área social, da habitação, na resolução de conflitos de consumo, no apoio ao sobreendividamento, na recolha de monos, estando para breve a abertura de um Gabinete de Enfermagem de Família”, remata a mesma nota.