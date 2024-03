O executivo da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria agendou para esta quarta-feira a apresentação pública do projeto de Regulamento para a Concessão de Apoio aos Jovens Estudantes Universitários.

A referida apresentação deste projeto de regulamento, que vem substituir o anterior Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, vai realizar-se na sala multiusos da Escola da APEL, às 18 horas,

Decorridos mais de treze anos desde a criação do atual regulamento, a Junta propõe um novo texto que visa não apenas uma melhor operacionalização mas também uma maior abrangência deste apoio.

Assim, este projeto de regulamento alarga os beneficiários do apoio, abrangendo todos os estudantes até aos 26 anos que frequentem estabelecimentos de ensino superior com aproveitamento escolar, residentes e recenseados na freguesia há mais de um ano.

O projeto de regulamento está em fase de consulta pública, após a sua publicação no JORAM, e será apreciado na Assembleia de Freguesia no próximo mês de abril, com os contributos que vierem a ser apresentados.

Recorde-se que, no ano passado, a Junta de Freguesia retomou o apoio aos estudantes universitários, que havia sido suspenso pelo executivo anterior, cumprindo assim mais um dos seus compromissos de campanha.