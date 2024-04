A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria vai assinalar o Dia Mundial da Atividade Física, que se celebra no próximo sábado, dia 6 de abril, com uma atividade que vai envolver os clubes da freguesia.

O evento terá lugar no ringue do Jardim da Quinta Deão, entre as 9h30 e as 13h00, onde vão ser dinamizadas diversas atividades desportivas, entre os quais voleibol, andebol, judo e jiu jitsu.

Trata-se de uma atividade intergeracional, que vai envolver crianças, jovens, adultos e seniores, que terão a oportunidade de experienciar algumas das modalidades desportivas praticadas na freguesia.

No âmbito deste Dia Mundial da Atividade Física, a Junta está também a promover, ao longo desta semana, um conjunto de testes de aptidão física dirigidos à comunidade local.

Esta iniciativa tem vindo a decorrer no Espaço Geração Imaculado, estando os referidos testes a ser realizados pelo departamento de atividade física e funcional da Junta.

O primeiro dia deste diagnóstico da condição física da população ocorreu ontem (segunda-feira), prosseguindo hoje (terça-feira), no horário das 10h00 às 12h30, e das 18h30 às 20h30.

Quer o evento de sábado como as ações de diagnóstico visam alertar para a importância da prática da atividade física, cujos benefícios em prol da saúde e do bem-estar são vários.