A candidatura da Iniciativa Liberal (IL), pelo círculo eleitoral da Madeira às eleições de 10 de março esteve, esta manhã, em Machico com o objetivo de recordar “o adiamento sucessivo, há vários anos, da construção da nova esquadra da PSP de Machico”, conforme indica nota enviada às redações.

“Apesar das promessas do Partido Socialista, do Presidente da Câmara do mesmo partido e dos seus deputados eleitos à Assembleia da República”, lamentou Gonçalo Maia Camelo, que observou, ademais, que se trata de um problema que já era para estar resolvido.

“Em 2020, o Partido Socialista, veio aqui garantir que Machico teria uma nova esquadra e que até já havia verba no Orçamento do Estado para esse efeito. No entanto, a nova esquadra ainda não existe.”

Gonçalo Maia Camelo, a propósito das sondagens, e refira-se que o JM traz hoje uma sondagem da Intercampus para o JM e Rádio JM FM, afirma o seguinte: “A verdadeira sondagem será no dia 10 março. É muito importante que os madeirenses reflitam, que votem em consciência, e que escolham os mais capazes para defender os seus interesses na Assembleia da República”, considerou.

“Entre as promessas requentadas do PS-M, que mais uma vez não serão cumpridas, e a lista de exigências do PSD Madeira para temas que não conseguiu resolver nos últimos 50 anos, a Iniciativa Liberal tem sido o único partido que tem apresentado propostas que podem, efetivamente, influenciar a governação e fazer a diferença na Madeira e no país.”

Mais acrescentou que o “voto no Chega não tem qualquer utilidade para os madeirenses, pois será um voto num partido e num deputado com os quais ninguém quer fazer acordos, nem trabalhar.”