A Iniciativa Liberal visitou, esta manhã, o Cais do Funchal tendo como principal desígnio “procurar o Ferry prometido no ano de 2019 por Paulo Cafôfo”, na altura candidato à presidência regional.

Gonçalo Maia Cabelo, cabeça-de-lista às eleições legislativas de 10 de março pelo círculo da Madeira, recordou esta questão na sequência da passagem “relâmpago” de Pedro Nuno Santos pela Região, “que apenas durou três horas”.

“Pedro Nuno Santos foi ministro dos Transportes no Governo de António Costa e Paulo Cafôfo”, referiu, sublinhando a promessa de uma ligação suportada pela República de fazer uma ligação entre o Continente e a Madeira. “Como todos sabemos, cinco anos depois esse ferry ainda não tinha aparecido”, lamentou, acrescentando que “o descobriram no Funchal”.

No decurso desta ação de campanha, o candidato reforçou que isto “serve de alerta para as pessoas das promessas incumpridas ou que são ditas sem vontade de serem cumpridas”. Ainda a este respeito, Gonçalo Maia Cabelo deixou uma certeza: “os madeirenses vão ser confrontados até dia 10 de março com promessas do género que não vão ser cumpridas”, disse.

Deste modo, o partido manifesta a sua defesa na continuidade do Ferry, a par da importância da sua sustentabilidade financeira, abrangendo, quiçá, Canárias e Açores.