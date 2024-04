“O Governo Regional investe mais do que nunca na saúde, mas, paradoxalmente, a eficácia dos serviços de saúde no combate às listas de espera tem-se revelado insuficiente. É mais do que tempo de a Secretaria da Saúde vir explicar esta incapacidade”.

Consideração de Nuno Morna que, em comunicado, considera que, independentemente das afirmações do Governo, “continuam a faltar médicos de família e verifica-se um aumento incessante das listas de espera”.

“Os madeirenses merecem saber, nem que seja por estimativa, quando ocorrerão as suas consultas, cirurgias e exames de diagnóstico. No entanto, essa informação é desconhecida, principalmente porque o próprio SESARAM não é claro no que respeita a estas agendas”, nota.

O IL aponta ainda que, considerando que a região acumula cerca de 118.000 procedimentos médicos em espera, o que equivale a quase meio procedimento por habitante, “fica evidente que a Madeira está longe de ser uma terra saudável”.

“É imperativo aproveitar toda a capacidade existente, tanto do sector público quanto do privado, para reduzir significativamente as listas de espera. Ambos devem colaborar na solução, e não contribuir para o problema, do cuidado da saúde dos madeirenses”, rematou.