O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) tem em curso um projeto para “Deteção Precoce e Eliminação Rápida de Plantas Exóticas Invasoras”, cujos objetivos são a capacitação de equipas de trabalho com materiais e equipamentos, necessários para o controlo de vegetação invasora e a implementação de um programa de deteção e eliminação rápida destas plantas nas áreas naturais da Madeira.

Este projeto, segundo Manuel Filipe, presidente do IFCN, “tem o apoio do Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), mais concretamente na Medida 8 ‘Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas’, Submedida M08.3 ‘Apoio à prevenção da floresta contra incêndios florestais, catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos’, a qual se encontra inserida no objetivo ‘sustentabilidade, visando apoiar ações de prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos”.

No âmbito deste projeto já foram adquiridos diversos materiais e equipamentos, dos quais se destaca uma viatura pick-up 4x4, para apoio à implementação das ações previstas. Também estão a ser preparados os procedimentos para o desenvolvimento de uma aplicação móvel onde, entre outras funcionalidades, serão executados os algoritmos de reconhecimento de plantas para a deteção precoce de plantas invasoras e que irá permitir a participação ativa da comunidade no mapeamento destas espécies.