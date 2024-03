O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM registou mais de 500 ausências aos agendamentos, no âmbito da descentralização do serviço de reembolsos, entre agosto e dezembro de 2023.

Em comunicado, o Câmara de Lobos foi o concelho que registou mais faltas às marcações efetuadas (cerca de 18%), seguido do concelho da Calheta (16%) e São Vicente (15%). Por outro lado, Santana é a localidade com menos ausências às marcações nos postos de proximidade (apenas 4%).

Durante o agendamento online, o IASAÚDE, IP-RAM alerta para a pontualidade do utente, apesar da tolerância de 10 minutos, bem como para a reunião da documentação necessária para realizar o pedido de reembolsos das despesas de saúde, evitando, deste modo, deslocações constantes aos balcões de atendimento e outros constrangimentos aos utentes. Por outro lado, caso o utente não possa comparecer ao agendamento poderá cancelar ou alterar através da mesma plataforma, desta forma permitirá beneficiar o agendamento de outros utentes.

Este número de ausências foi notado através do universo de mais de 4 mil agendamentos, efetuados nos últimos cinco meses de 2023, registados nos postos de atendimento estendidos pela RAM, à exceção do Funchal. O concelho da Ribeira Brava recebeu 18% destas marcações, seguido do concelho de Câmara de Lobos (17%) e Machico (14%).

O serviço de reembolsos está disponível em todos os concelhos da RAM, mediante marcação prévia, através do site institucional do IASAÚDE, IP-RAM (www.iasaude.pt) ou através do contacto 291 212 370.