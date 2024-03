Os hotéis na ‘ilha dourada’ podem superar os proveitos obtidos no ano passado durante as férias da Páscoa. O autarca Nuno Batista aponta ao JM que a ocupação hoteleira deve rondar os 80% e o alojamento local também regista “uma procura bastante grande”. Madeira conquista 10.º título de Melhor Destino Insular da Europa nos World Travel Awards. Porto Santo eleito o Melhor Destino de Praia.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as eleições nacionais. Políticos preferem ouvir sondagem da rua. Em reação ao estudo de opinião encomendado pelo JM e rádio JM FM, os partidos mostram contenção e sentem que valem mais do que indica o inquérito.

Já no PSD, Pedro Coelho aceita apoio de Manuel António e “de todos os outros.

Saiba ainda que Liga Contra o Cancro entregou mais de 1.500 apoios a doentes carenciados e que formação sobre candidaturas a fundos europeus em foco a 9 e 10 de abril.

Não perca ainda nesta edição um roteiro de fim de semana dominado por letras e música.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira.