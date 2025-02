18 participantes usaram da liberdade de escrita no concurso literário Maria Aurora. Os vencedores distribuem-se pelas categorias prosa, poesia e narrativas para 2.º e 3.º ciclos.

“É com muita honra que associamos o nome Maria Aurora à cultura”, eis as palavras da presidente do Município, Cristina Pedra na entrega dos prémios do Concurso Literário Maria Aurora.

Sustentou que registaram 18 candidaturas de três escolas do município para estudantes dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário. “Iniciativas como esta são o reflexo do nosso compromisso”, disse a autarca, articulando que a escrita é uma ferramenta poderosa “na propagação de valores, de cidadania e de pensamento crítico”.

Afonso Albuquerque, Ana Sofia Gaspar, Clara Saldanha, Constança da Silva, Leonor Rodrigues, Lourenço Capelo, João de Freitas, João dos Santos, João Gonçalves, Júlia Silva, Madalena Sousa, Maria Dantas Pestana, Maria Lobo, Maria Lopes, Mariana Abreu, Martim Câmara, Vitória Rodrigues, Vera Pereira são os participantes.

A Escola Horácio Bento Gouveia foi a instituição que registou mais alunos participantes.