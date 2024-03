Bom dia! É segunda-feira!

* A Câmara Municipal do Funchal, no âmbito das Atividades de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul, promove hoje, das 9h15 às 12h30, a ação de formação ‘Proteger a Vida Marinha’, na Sala da Assembleia Municipal.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, preside, pelas 9h30, à sessão de abertura do Parlamento dos Jovens – Ensino Básico, uma iniciativa da Assembleia da República que percorre todo o País, e que este ano está subordinada ao tema ‘Viver ABRIL na Educação: caminhos para uma escola plural e participativa’. Na sua 29.ª edição, o programa associa-se à celebração dos 50 anos do 25 de Abril, desafiando os jovens para o debate em torno dos valores de Abril na Educação.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe, pelas 11h00, em audiência, a artista plástica madeirense Teresa Gonçalves Lobo.

* O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, a Porto Santo Line, o Vila Baleira Hotels & Resorts e a Sogenave celebrarão um protocolo de cooperação tendo em vista a realização de concertos na ilha do Porto Santo. A subscrição do acordo, agendada para as 12h00, no salão nobre do Conservatório, contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, do administrador Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão, do diretor coordenador do Grupo Trivalor, Hélder Almeida, e do diretor-geral do Vila Baleira Hotels & Resorts, Bruno Martins.