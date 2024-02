Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 25.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* Hoje, pelas 15h00, os alunos da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz hasteiam as bandeiras verdes, no Ecocentro Municipal do Porto Moniz, galardão do programa Eco-Escolas, que procura encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 12 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza no âmbito do Dia Internacional da Criança com Cancro, a Palestra ‘Criança e Cancro: um olhar compassivo e informativo’, a ter lugar pelas 18h30, na FNAC Madeira.

* A reunião ordinária pública, descentralizada, da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 18h00, na Junta de Freguesia de Gaula, com 10 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto do ‘Quarteto de Cordas Atlântico’ com a oboísta Louise Whipham, pelas 21h30, no Reid´s Palace A Belmond Hotel.