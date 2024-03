O líder da bancada parlamentar do PS, Victor Freitas, acusou o Governo Regional, referindo-se ao secretário regional da Saúde e Proteção Civil, de “brincar com a saúde dos madeirenses”, numa altura em que é discutida a “Apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria da IL intitulado “ Recomenda ao Governo Regional da Madeira realizar as cirurgias destinadas à construção dos Acessos Vasculares subcutâneos - Fistula (FAV) Ou Pontagem arteriovenosa (PAV), em todos os doentes insuficientes renais” da autoria da IL.

Victor Freitas falou de um “Harry Poter na saúde” e “que fez desaparecer atos médicos em lista de espera, ficando apenas 65 mil em lista de espera”.

“Fez apagão de quase 50% da lista de espera”, observou, reportando-se a uma notícia do JM.