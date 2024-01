Duas histórias de vida, de quem desceu ao inferno das drogas e conseguiu dar a volta por cima, com grande mérito pessoal e ajuda terapêutica, fazem a manchete da edição deste domingo do JM. ‘Há vida depois da droga’ é o testemunho de dois vencedores.

Na rubrica ‘Perdidos e Achados’, o Jornal dá a conhecer ‘O Paraíso de Gaula’, a praia das Fontes, um pequeno espaço de grande beleza que apela por manutenção.

Em Ocorrências, conhece o caso de um jovem e de uma mulher que foram apanhados a traficar e a roubar e saíram em liberdade, depois de presentes ao juiz.

O evento Fado Funchal, organizado pela autarquia local, chegou ao fim com um saldo positivo. Cerca de 1200 pessoas assistiram aos três dias de espetáculos. Veja as fotos e leia o artigo em Cultura.

’Carlos Pereira apontado para a lista nacional’ é outro destaque nesta edição com chamada à primeira página. O ex-deputado do PS-M à Assembleia da República não integra a lista pelo círculo da Madeira, poderá ter a oportunidade de regressar ao hemiciclo na lista de Pedro Nuno Santos, o líder nacional do partido.

No noticiário Nacional, o Congresso dos Jornalistas é a notícia principal. A saúde financeira dos órgãos de comunicação social dominou a discussã no penúltimo dia.

Se gosta de automóveis, hoje é dia de JM Domingo Motores. Espreite as novidades do setor.