O chef Júlio Pereira diz “não, de todo, à estrela Michelin”. Entrevistado no centro comercial Plaza Madeira, no âmbito da rubrica ‘Plaza Com’, o também empresário de restauração e do ramo alimentar, diz que não quer para ele a pressão que o Guia Michelin gera.

”O Guia Michelin avalia máquinas. Quero ser feliz e quero que o meu cliente me perdoe pelo meu erro”, disse lembrando colegas de profissão que “deram fim à vida porque perderam a estrela”.

Segundo Júlio Pereira, “o guia é um livro onde são colocados os restaurantes que cumprem determinados requisitos”, que ele diz desconhecer, admitindo que isso seja um fator que adensa o “mistério” em torno do galardão.

Este, recorde-se, foi um tema que esteve, recentemente, na ordem do dia, com a atribuição de estrelas a três restaurantes do Funchal.

Ao longo da entrevista, conduzida pela jornalista Isabel Nóbrega Sá, da rádio 88.8 JMRFM, o empresário, atualmente com quatro restaurantes e uma fábrica de bolos e broas de mel, deu-se a conhecer um pouco melhor e lembrou o início da carreira, impulsionada pela mãe, quando ele tinha apenas 16 anos.

Natural da Ericeira, aprendeu com o avô a lidar com peixe e com o pai aprendeu, aos 12 anos, a desmanchar uma vaca. A Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril foi a oportunidade para ganhar conhecimentos, consolidar outros, e aprender uma profissão.

Atualmente, diz que é “cozinheiro por hobby e empresário por profissão”. Nos restaurantes, tem 80 funcionários e na fábrica, a Chábom, no caminho de Santo António, 25.

No final da conversa, como é hábito nesta rubrica, realizada em parceria com o JM e com transmissão através do canal Naminhaterra TV, o entrevistado escolheu a Associação Acreditar para receber um apoio atribuído pelo centro comercial Plaza Madeira. Disse que não teve a menor dúvida na hora de escolher.