A Camacha não baixou os braços e já conseguiu resposta para uma das suas reivindicações tão almejadas: guarda-noturno a fazer ronda na freguesia, algo que já não acontecia desde 2021. Trata-se do profissional que está responsável pela zona do Caniço e que, desde ontem, começou a fazer também vigilância em solo camachense.

Esta é, para já, a solução provisória encontrada, enquanto a Câmara Municipal de Santa Cruz não abre concurso para a contratação de mais guardas-noturnos no concelho.

Consciente daqueles que são os problemas da população, Pedro Fernandes, presidente da Junta de Freguesia da Camacha, regozija-se ao JM pelo facto de, após diversos contactos estabelecidos com a Associação Nacional de Guardas Noturnos e com a PSP, assim como a vigília levada a cabo em fevereiro pela população e a reunião promovida, na semana passada, com comerciantes e população ter sido possível atingir esta resolução.

O autarca adianta, ainda, que houve um reforço do patrulhamento da PSP que “está a fazer ronda dia e noite com mais frequência” na localidade.

Ademais, Pedro Fernandes transmite que quem pretender, seja instituição, estabelecimento comercial ou privado, pode entrar em contato com o guarda-noturno, através dos seguintes contactos: 963 044 185 ou gn-ricardomota@hotmail.com.

Certo é que volvidos quase dois anos de sucessivos assaltos a casas e espaços comerciais que geraram alarme social, eis que há finalmente boas notícias.

Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo da Camacha, o qual já defendia a necessidade de repor o guarda-noturno desde janeiro de 2023, entende que esta solução devia ter sido implementada mais cedo, logo que o clima de insegurança começou a instalar-se na Camacha.

No entanto, o que ainda está “sem resposta”, aos olhos da população, é a impunidade face aos larápios que continuam a perpetrar assaltos com uma certa leviandade.

“Ainda no fim de semana houve um assalto no Posto da Poncha, onde era o antigo posto de gasolina. Roubaram garrafas de álcool e dinheiro”, relatou Ricardo Vasconcelos, acrescentando que também por estes dias uma senhora que vinha a sair do centro de saúde foi alvo de um assalto por dois indivíduos, um dos quais munido de um pau, em plena luz do dia.

“Esta impunidade gera mais criminalidade porque os meliantes apercebem-se que nada acontece e fazem disto um modo de vida, o que acaba por atrair outra malta de fora da freguesia para fazer assaltos”, alerta.

O responsável reconhece, porém, que se nota uma melhoria no que concerne ao policiamento na zona, mas entende que ainda não é suficiente.

Após a vigília de fevereiro, várias reuniões e apelos esta é, de facto, uma boa notícia para a população, a qual assegura que não vai baixar os braços até que a normalidade volte a reinar na localidade.