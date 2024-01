Em reações ao facto de Pedro Calado ter renunciado ao cargo de presidente da Câmara do Funchal, o grupo municipal do PS na Assembleia Municipal do Funchal considera que o atual executivo PSD/PPD deve demitir-se, permitindo dessa forma a realização de eleições. “Os funchalenses têm uma palavra a dizer o que só pode acontecer em eleições”, começa por defender o PS, num comunicado enviado à redação.

“Na assembleia municipal, nestes últimos dois anos, o grupo do PS tem vindo a alertar para diversas situações pouco transparentes e que levantam suspeitas sobre a forma como estão a ser conduzidas, como é exemplo o projeto da praia formosa, que obriga a uma revisão do PDM, ou acordos em processos judiciais ou ainda a adjudicação de montantes na ordem dos 17 milhões de euros em três contratos em 6 meses a empresas do mesmo Grupo, segundo relatado na imprensa nacional”, indica.

O grupo municipal vinca que, diariamente, exerce o seu “papel fiscalizador” e exige transparência e idoneidade perante os funchalenses.