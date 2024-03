O Grupo Coral do Estreito realiza, nos dias 15 e 16 de março, o concerto ‘VIA CRUCIS’ (Via Sacra) para assinalar a época pascal que agora se vive.

No dia 15 de março, sexta-feira, o concerto terá lugar pelas 21h00 na Igreja da Boa Nova (Funchal). No dia 16 de março, o Grupo Coral do Estreito apresenta o concerto ao público pelas 20h00, na Igreja de São Sebastião (Câmara de Lobos).

O reportório do concerto foi concebido para representar as 14 estações da Via Sacra. A organização do reportório está a cargo da diretora artística e maestrina do Grupo Coral do Estreito, Maria Ferreira. A escolha do reportório procurou enquadrar uma seleção criteriosa de músicas da inspiração Cristã, correspondendo às catorze estações da Via Sacra.

Com este concerto, o Grupo Coral do Estreito pretende assinalar uma das mais importantes passagens da religião cristã, sendo este concerto um contributo para uma homenagem àquele que foi, e é, a fonte de inspiração para todos os cristãos, Cristo e toda a experiência de sofrimento por ele vivido no momento crucial da sua vida que o levou à morte e Ressurreição.

Cabe referir que este é o terceiro concerto ‘Via Crucis’ que o Grupo Coral do Estreito realiza. Os concertos que se realizam nos próximos dias 15 e 16 de março apresentam várias alterações face aos concertos passados, não só ao nível do reportório musical, bem como contemplará a recitação de mensagens alusivas a cada um dos momentos da Via Sacra, tendo como objetivo criar uma ambiência mais espiritual e meditativa para o público.

A direção artística dos concertos é da responsabilidade da soprano e maestrina do Grupo Coral do Estreito, Maria Ferreira, a qual concebeu o programa e reportório será apresentado nos próximos dias 15 e 16 de março.

O concerto coral será complementado com a participação de músicos convidados de reconhecido mérito no panorama musical regional, designadamente a pianista Márcia Brito, os violinistas Valeriy Perzhan e Olena Soldatkina e o violoncelista Jaime Dias.

O concerto enquadra-se no protocolo de dinamização cultural estabelecido entre o Grupo Coral do Estreito e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e tem o apoio das Paróquias de São Sebastião e da Boa Nova.

Cabe ainda referir que, no passado mês de fevereiro o Grupo Coral do Estreito elegeu novos corpos diretivos, sendo que o atual presidente da direção é Luís Barros, que sucede Leonel Silva.

O concerto é de entrada livre