O Conselho do Governo aprovou a abertura de um procedimento de ajuste direto para a celebração de um ‘Contrato de Manutenção de uma Reserva Estratégica de Cereais’, para salvaguarda de aprovisionamento e por razões de segurança alimentar, que garanta a continuidade do abastecimento de cereais à RAM.

De acordo com o comunicado das conclusões, enviado à imprensa, o contrato tem um prazo de seis meses “não excedendo o montante de 357.330,00€ (trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta euros), com o preço contratual mensal de 59.555,00€, renovando-se automaticamente, por período sucessivo e igual, com o limite máximo de 3 anos”.

Noutro ponto da ordem de trabalhos, o Executivo Regional aprovou “a alteração do contrato-programa celebrado com a ARDITI no dia 17 de maio de 2022, no que diz respeito ao reescalonamento da comparticipação financeira, para a aquisição de tecnologias oceânicas, concedida no montante máximo de 6.680.400,00€”.

O Governo Regional decidiu louvar publicamente a atleta madeirense Susana Gomes, o Clube Naval do Funchal e a Associação de Natação da Madeira, pela conquista de duas medalhas de prata nas distâncias de 50 metros e 100 metros mariposa, no Campeonato do Mundo de Masters, no escalão 45/49 anos, na modalidade de natação.