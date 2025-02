A Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente e a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) reagiram à notícia que foi hoje publicada na edição impressa do JM, que dava conta de que os agricultores, segundo as contas do JPP, vão pagar mais um milhão de euros em água com a entrada em vigor do novo tarifário da ARM.

Numa nota enviada ao Jornal, a tutela elenca seis pontos que visam esclarecer algumas informações adiantadas pelo JPP que considera ser uma “tentativa de deturpar a realidade”.

As entidades começam então por frisar que o valor da subsidiação do Governo Regional à água de rega ronda os 85% e que o “orçamento para 2025 que o JPP e outros chumbaram, impediu a atualização do contrato programa para acompanhar a atualização do tarifário”.

Sublinhando que o executivo regional tem “demonstrado e reconhecido a importância” da agricultura como parte integrante do desenvolvimento da Região, o comunicado explica ainda que a “tarifa de água de rega agrícola, paga uma única vez por ano, de acordo com o novo tarifário, cobre todas as entregas de água que sejam realizadas ao longo do ano, tanto no período de giro, como fora do mesmo e que no contexto de alterações climáticas corresponde a uma necessária e maior disponibilidade”.

A finalizar, a nota destaca que a ARM “é responsável pela manutenção dos cerca de 2800km de levadas, reservatórios e demais infraestruturas associadas, bem como os compromissos salariais decorrentes de 260 trabalhadores afetos ao serviço de distribuição hidroagrícola da empresa pública, além de outros aumentos associados à operação, entre os quais o da energia e custos de materiais e equipamentos”.