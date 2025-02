Durante as I Jornadas Técnicas de Deteção Remota e SIG: Inovação Tecnológica para a Sustentabilidade Urbana e Ambiental, promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, o Diretor Regional do Ordenamento do Território, Ilídio Sousa, destacou a importância da Informação Geográfica como ferramenta essencial para o conhecimento do território, para a tomada de decisões e para a monitorização sistemática do território.

Na sua intervenção, Ilídio Sousa enfatizou os três princípios fundamentais que têm orientado as políticas públicas regionais nesta área, nomeadamente, a fiabilidade da informação, o livre acesso e cooperação institucional. Segundo o responsável, compete ao Governo Regional assegurar aos cidadãos, empresas e entidades públicas, informações confiáveis, acessíveis e compatíveis entre diferentes sistemas.

Nesse sentido, a Direção Regional do Ordenamento do Território tem promovido diversas ações que visam fortalecer esses princípios. Entre as iniciativas, destaca-se a reestruturação da Infraestrutura Regional de Informação Geográfica (IRIG-Madeira), a modernização da Rede de Estações GNSS e a produção de nova cartografia, com prioridade para os temas essenciais à elaboração dos programas e planos de ordenamento do território.

No que se refere ao compromisso com o livre acesso à informação, Ilídio Sousa destacou a criação do Arquivo Regional de Dados Geográficos e a disponibilização de vários conjuntos de dados de elevado valor, que podem ser acedidos gratuitamente, através do catálogo existente na Plataforma IRIG-Madeira. Salientou ainda, a digitalização e disponibilização de informação cadastral, que permitiu reduzir significativamente o tempo médio de resolução de processos e criar interoperabilidade com outras entidades.

Num outro tópico, o Diretor Regional sublinhou a importância de as entidades públicas adotarem padrões e tecnologias abertas, que facilitam a compatibilidade e interoperabilidade entre sistemas e promove a inovação. Não obstante, destacou que é também necessário que as entidades estejam mais dispostas a cooperar e a criar soluções de interoperabilidade, que irão permitir uma gestão mais eficaz do território e decisões estratégicas cada vez mais informadas em áreas como o ordenamento, urbanismo, mobilidade, gestão ambiental ou a resposta a emergências.

A finalizar a sua intervenção, afirmou ainda que a Madeira está a dar passos significativos na modernização da gestão territorial, tirando cada vez mais partido destas novas tecnologias e a prova disso é que dois projetos da

DROTe foram nomeados para o Prémio Transformação Digital 2024, estando entre os tês melhores de Portugal, nas categorias ‘Promoção da Sociedade Mais Inovadora e Digital’ e ‘Eficácia e Eficiência das Organizações’, o que constitui um reconhecimento do impacto positivo dessas mudanças na administração pública regional e nos serviços públicos disponibilizados aos cidadãos.