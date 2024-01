A 8.ª Mostra da Poncha e Mel, uma iniciativa da Casa do Povo da Serra de Água, iniciou-se ontem prolongando-se durante o fim de semana. A abertura oficial do evento contou com a presença do diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Regional, Marco Caldeira, do vereador da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, e da presidente da Casa do Povo, Orlanda Silva.

Marco Caldeira, em primeiro lugar, enalteceu o trabalho da Casa do Povo da Serra de Água em prol dos seus associados e da comunidade local, através de um conjunto de iniciativas de caráter diverso, destacando a Mostra da Poncha e do Mel, “que muito contribui para a preservação e divulgação dos produtos tradicionais madeirenses, contribuindo ainda para a dinamização da economia da freguesia”.

O diretor regional referiu que na Região existem 319 apicultores, com um total de 680 apiários e de 10 503 colmeias. A produção de mel em 2023 foi de 84 toneladas, conforme adiantou.

Marco Caldeira deixou, por fim, uma mensagem clara de que “o Governo Regional continuará a desenvolver todos os esforços necessários para uma agricultura com futuro, com ganhos para os agricultores da nossa Região”, disse, rematando que o foco “será sempre trabalhar para e com os agricultores madeirenses e porto-santenses, em prol de uma agricultura competitiva e sustentável, que contribua não só para uma melhor qualidade de vida dos nossos agricultores, como também de todos os cidadãos”.